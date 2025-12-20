Німеччина

Колумбійський вінгер, який влітку перебрався до Мюнхена з Ліверпуля, відверто розповів про свої перші місяці пліч-о-пліч із капітаном збірної Англії.

Нова зірка мюнхенської Баварії Луїс Діас поділився враженнями від гри свого зіркового партнера Гаррі Кейна.

Попри те, що Діас роками протистояв англійцю в Прем'єр-лізі, щоденні тренування з ним у Німеччині відкрили для колумбійця зовсім іншу сторону форварда.

У розмові з журналістами The Guardian Діас не стримував емоцій, описуючи рівень майстерності Кейна. За словами вінгера, найбільшим сюрпризом для нього стала не лише результативність Гаррі, а його універсальність на полі.

"Гаррі Кейн — це просто "вау". Він неймовірний. Я багато разів грав проти нього, коли він був у Тоттенгемі, тому знав, що він багато забиває. Але коли я вперше потренувався з ним, я подумав: "Цей хлопець просто брутальний!", — наголосив колумбієць.

Луїс Діас виділив кілька ключових аспектів, які роблять Кейна унікальним партнером:

"Кожен момент, який до нього приходить — перший, другий чи третій — він реалізовує всі. Він живе голами" — сказав вражений нападник.

Діас назвав Кейна дуже приземленою та сімейною людиною, що допомогло колумбійцю швидше адаптуватися в новому колективі.

Станом на грудень 2025 року, цей дует сумарно організував уже понад 25 голів у всіх турнірах сезону. Нещодавно Гаррі Кейн подолав позначку у 100 забитих м'ячів за мюнхенський клуб, витративши на це трохи більше ніж сто матчів.

Для Баварії, яка зараз очолює турнірну таблицю Бундесліги, така синергія між лідерами команди є ключовим фактором у боротьбі за чемпіонство та перемогу в Лізі чемпіонів.