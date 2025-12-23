Німеччина

Стамбульський клуб готовий скласти конкуренцію представникам АПЛ у боротьбі за Сашу Бої.

Захисник мюнхенської Баварії Саша Бої може змінити німецьку Бундеслігу на чемпіонат Туреччини. Про це у своїх соціальних мережах повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Згідно з інформацією журналіста, у трансфері футболіста серйозно зацікавлений Галатасарай. Стамбульці налаштовані поборотися за Бої з двома представниками АПЛ — Ньюкаслом та Крістал Пелес. Баварія, зі свого боку, розраховує отримати від продажу захисника близько 20 мільйонів євро.

Саша виступає за мюнхенський гранд з січня 2024 року. Чинна трудова угода між сторонами розрахована до кінця червня 2028-го.

