Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

Леверкузенський Баєр у матчі 15 туру німецької Бундесліги в гостях обіграв Лейпциг із рахунком 3:1.

"Бики" відкрили рахунок на 35 хвилині зусиллями Ксавера Шлагера, проте ще до перерви "аптекарі" не лише зрівняли цифри на табло, а й вийшли вперед — авторами голів стали Мартен Тер'є та Патрік Шик.

Остаточну крапку в матчі поставив Монтрелл Калбрет із голом на сьомій компенсованій хвилині до другого тайму.

Після 15 турів Баєр та Лейпциг набрали по 29 очок і займають третє та четверте місця відповідно.

РБ Лейпциг — Баєр Леверкузен 1:3

Голи: Шлагер, 35 - Тер'є, 40, Шик, 44, Калбрет, 90+7.

РБ Лейпциг: Гулачі — Неделькович (Баку, 70), Орбан, Люкеба, Раум — Баумгартнер, Зайвальд (Бітшіабу, 89), Шлагер — Гардер, Кардосо (Максимович, 70), Гоміс (Вернер, 79).

Баєр Леверкузен: Флеккен — Андріх, Баде, Белосян — Артур (Васкес, 83), Гарсія, Тілльман, Телла (Кофане, 77) — Тер'є (Тап, 77), Гофманн (Фернандес, 57) — Шик (Калбрет, 77).

Попередження: Люкеба — Артур, Тап.