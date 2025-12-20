Німеччина

Стосунки з клубом у гравця й без того були поганими.

Дортмунд напередодні виграв "дербі двох Боруссій" проти Менхенгладбаха на власному полі в рамках 15 туру німецької Бундесліги (2:0).

Однак перемога "джмелів" потішили не всіх її футболістів, які були залучені безпосередньо до гри.

На 60 хвилині нападника Каріма Адеємі замінили на Максиміліана Баєра, який у підсумку забив другий гол команди в компенсований час, а партнер тим часом був дуже розчарований цим рішенням Ніко Ковача.

Настільки, що хотів піти одразу в роздягальню, але на шляху зустрів спортивного директора Зебастьяна Келя, після чого поміж представниками Дортмунда розгорівся конфлікт.

Кель після гри прокоментував епізод наступним чином:

"Його заміна була повністю виправданою, бо він погано грав. За свою поведінку він отримає штраф. Буде про що потім поговорити. Я не хочу бачити такої реакції, тренер і команда — також", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що Адеємі активно планує відхід із Боруссії.