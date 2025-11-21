Німеччина

Втрата для німецького футболу.

Колишній вінгер леверкузенського Баєра та Фортуни з Дюссельдорфа Дітер Герцог, який виграв чемпіонат світу у складі збірної Німеччини в 1974 році, помер у віці 79 років. Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

Дітер Герцог приєднався до Фортуни у 1970 році та швидко зарекомендував себе як провідна фігура в команді. За шість років він зіграв за клуб 392 матчі, включаючи 253 офіційні, та забив 81 гол.

У своєму першому ж сезоні він забив 13 голів, що допомогло забезпечити Фортуні вихід до Бундесліги – віха, яка ознаменувала початок надзвичайно успішної ери клубу.

Між серпнем 1970 року та листопадом 1974 року Герцог зіграв вражаючі 158 матчів поспіль у чемпіонаті.

Потім Герцог приєднався до Баєра, за який в підсумку відіграв 213 матчів та забив 37 голів.