Німеччина

В Баварії універсальні гравці.

Легенда мюнхенської Баварії Філіпп Лам висловився про чинного капітана "ротен" Йозуа Кімміха. Його слова наводить Bild.

"Моя ситуація під час чемпіонату світу-2014 була трохи іншою, оскільки Бастіан Швайнштайгер та Самі Хедіра поверталися після тривалих травм. Тому спочатку я грав у півзахисті, а потім повернувся на позицію крайнього захисника, бо так було найкраще для команди.

Чесно кажучи, бачу його на позиції "вісімки", а поруч із ним гравця на позиції "шістки". Це було б оптимальне місце для Йозу Кімміха.

Звісно, ​​футболісту корисно грати на одній позиції довше, зокрема й заради комфорту команди. Але завжди є винятки. Кімміх довів, що може грати на обох позиціях на високому рівні", — заявив Лам.

Цього сезону Філіпп Лам відіграв за Баварію 17 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.