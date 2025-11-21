Німеччина

Без переможця на Мева Арені.

У поєдинку, що відкривав 11-й тур Бундесліги, Майнц та Гоффенгайм зіграли внічию 1:1.

Гості вийшли вперед уже на 9-й хвилині — автогол Ганче-Ольсена подарував Гоффенгайму швидку перевагу. Майнц довго шукав свій шанс і зрештою зрівняв рахунок: на 76-й хвилині да Кошта влучно завершив атаку після виходу на заміну.

У кінцівці господарі залишилися в меншості після вилучення Кора (87), однак Гоффенгайм не зумів реалізувати чисельну перевагу.

Майнц — Гоффенгайм 1:1

Голи: да Кошта, 76 - Ганче-Ольсен (аг), 9

Майнц: Центнер — Ганче-Ольсен, Мелоні (Кавасакі, 46), Кор — Мвене, Амірі, Сано, Відмер (да Кошта, 46) — Небель, Голлербах (Белль, 90) — Сон (Вайпер, 67)

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі, Бернардо — Премель, Авдуллаху, Бюргер — Крамарич (Лемперле, 58) — Асллані (Бебу, 90), Туре (Мерштедт, 777)

Попередження: Відмер, Амірі, Мвене — Бернардо, Гранач

Вилучення: Кор, 87