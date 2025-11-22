Німеччина

Голкіпер Баварії повернувся до складу після проблем зі здоров’ям.

Досвідчений голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр остаточно дав "зелене світло" та має зіграти у матчі проти Фрайбурга, який пройде у рамках 11-го туру німецької Бундесліги 22 листопада. Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

39-річний воротар Баварії пропустив кілька тренувань через шлункову інфекцію, через що існувала загроза його участі у найближчому поєдинку чемпіонату.

Мюнхенський луб розраховував, що досвідчений німець встигне відновитися — і медичний штаб підтвердив його готовність.

У поточному сезоні Ноєр провів 19 матчів, у семи з яких зберіг ворота "сухими".