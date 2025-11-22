Розпочався 11 тур чемпіонату Німеччини.
Баварія - Фрайбург 6:2
Голи: Карл, 22, Олісе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 - Сузукі, 12, Манзамбі, 17
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано (Мін Дже, 77), Та, Бішоф — Павлович (Іто, 83), Горецка (Лаймер, 46) — Карл (Джексон, 71), Олісе, Діас — Кейн (Майк, 83)
Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Розенфельдер (Лінгарт, 77), Макенго — Еггештайн, Манзамбі (Остерхаге, 64) — Бесте, Сузукі (Гріфо, 77), Шергант (Дінкчі, 64) — Гелер (Матанович, 64)
Попередження: Павлович
Вольфсбург — Баєр Леверкузен 1:3
Голи: Вавро, 58 - Гофманн, 9, Тапсоба, 25, Тілльман, 33
Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек, Селт (Кулєракіс, 46), Вавро, Центер — Арнольд, Герхардт (Еріксен, 61) — Амура, Маєр, Віммер (Сванберг, 61) — Пейчінович (Вінн, 61)
Баєр Леверкузен: Флеккен — Андріх, Баде, Тапсоба — Поку (Телла, 86), Маза (Кванса, 46), Гарсія, Грімальдо (Белосян, 75) — Гофманн, Тілльман (Альбер Фредерік Тер'є, 65) — Шик (Кофане, 75)
Попередження: Пейчінович, Амура — Андріх
Боруссія Дортмунд — Штутгарт 3:3
Голи: Джан, 34 (пен), Баєр, 41, Адеємі, 89 - Ундав, 47, 71, 90+1
Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Джан, Шлоттербек — Р'єрсон, Нмеча, Беллінгем, Баєр (Сілва, 90) — Брандт (Джонатан Свенссон, 73), Чуквуемека (Адеємі, 78) — Гірассі
Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон, Єльч, Шабо, Міттельштедт (Гендрікс, 80) — Андрес (Нарті, 80), Штіллер (Вагноман, 90) — Томаш (Фюріх, 73), Ель-Ханнус, Левелінг (Каразор, 90) — Ундав
Попередження: Баєр — Єльч
Аугсбург — Гамбург 1:0
Гол: Каде, 76
Аугсбург: Дамен — Банкс, Матсіма, Шлоттербек — Каде, Массенго (Реджбечай, 74), Фелльхауер, Яннуліс — Рідер (Цезігєр, 83), Клод-Моріс (Саад, 64), Комур (Ессенде, 64)
Гамбург: Фернандеш — Капальдо (Рамуш, 86), Вушкович, Торунаріга — Гочолеішвілі (Рессінг-Лелесііт, 82), Самбі Локонга (Ферай, 86), Ремберг, Мугейм — Вієйра (Філіпп, 72), Кенігсдорффер, Домпе
Попередження: Шлоттербек — Капальдо, Ремберг, Вушкович
Вилучення: Шлоттербек, 81
Гайденгайм - Боруссія Менхенгладбах 0:3
Голи: Дікс, 45+1 (пен), Табакович, 55, Матіно, 76
Гайденгайм: Рамай — Траоре (Буш, 62), Маїнка, Зірслебен, Ференбах — Бек, Шеппнер, Дорш (Келлер, 83), Гонсак (Зівзівадзе, 62) — Ібрагімович (Шиммер, 62), Пірінгер (Кербер, 83)
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, Дікс, Нетц — Кастроп (Кляйндінст, 90), Енгельгардт (Гак, 82), Райц — Нойгаус (Рейна, 72) — Онора (Штогер, 82), Табакович (Матіно, 72)
Попередження: Траоре, Маїнка