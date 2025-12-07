Аутсайдер німецької Бундесліги Майнц оголосив про призначення нового головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, новим керманичем команди став Урс Фішер.

Останнім місцем роботи 59-річного швейцарського фахівця був Уніон Берлін, звідки його звільнили у листопаді 2023 року після 13 поразок та нічиєї у 14 іграх. 

«Швейцарець підписав контракт із клубом до літа 2028 року. Разом з Урсом Фішером до нас переходить і його давній помічник Маркус Хоффманн, а також відеотехнік Себастьян Підсядли. Ласкаво просимо, Урсе!» – йдеться у заяві клубу. 

Майнц на даний момент займає останнє місце в Бундеслізі, маючи в активі 6 очок після 13 турів.