Німеччина

Контракт підписано до 2028 року.

Аутсайдер німецької Бундесліги Майнц оголосив про призначення нового головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, новим керманичем команди став Урс Фішер.

Останнім місцем роботи 59-річного швейцарського фахівця був Уніон Берлін, звідки його звільнили у листопаді 2023 року після 13 поразок та нічиєї у 14 іграх.

«Швейцарець підписав контракт із клубом до літа 2028 року. Разом з Урсом Фішером до нас переходить і його давній помічник Маркус Хоффманн, а також відеотехнік Себастьян Підсядли. Ласкаво просимо, Урсе!» – йдеться у заяві клубу.

Майнц на даний момент займає останнє місце в Бундеслізі, маючи в активі 6 очок після 13 турів.