Контракт підписано до 2028 року.
Фішер, Getty images
07 грудня 2025, 18:25
Аутсайдер німецької Бундесліги Майнц оголосив про призначення нового головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначається, новим керманичем команди став Урс Фішер.
Останнім місцем роботи 59-річного швейцарського фахівця був Уніон Берлін, звідки його звільнили у листопаді 2023 року після 13 поразок та нічиєї у 14 іграх.
«Швейцарець підписав контракт із клубом до літа 2028 року. Разом з Урсом Фішером до нас переходить і його давній помічник Маркус Хоффманн, а також відеотехнік Себастьян Підсядли. Ласкаво просимо, Урсе!» – йдеться у заяві клубу.
Майнц на даний момент займає останнє місце в Бундеслізі, маючи в активі 6 очок після 13 турів.