18-річний нападник продовжить кар’єру в Нідерландах на правах оренди після дострокового завершення виступів за Нюрнберг.
Artem Stepanov, getty images
30 січня 2026, 13:43
Український форвард Артем Степанов, який належить Баєру, найближчим часом приєднається до Утрехта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Молодий нападник перейде до нідерландського клубу на правах оренди — сторони вже досягли повної домовленості щодо трансферу.
Першу частину сезону Степанов провів у Нюрнберзі з Другої Бундесліги, однак 30 січня німецький клуб достроково припинив оренду гравця.
У складі Нюрнберга 18-річний українець зіграв 15 матчів, відзначився двома голами та однією результативною передачею.