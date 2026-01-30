Український форвард Артем Степанов, який належить Баєру, найближчим часом приєднається до Утрехта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Молодий нападник перейде до нідерландського клубу на правах оренди — сторони вже досягли повної домовленості щодо трансферу.

Першу частину сезону Степанов провів у Нюрнберзі з Другої Бундесліги, однак 30 січня німецький клуб достроково припинив оренду гравця.

У складі Нюрнберга 18-річний українець зіграв 15 матчів, відзначився двома голами та однією результативною передачею.