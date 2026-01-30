Німеччина

18-річний нападник продовжить кар’єру в Нідерландах на правах оренди після дострокового завершення виступів за Нюрнберг.

Український форвард Артем Степанов, який належить Баєру, найближчим часом приєднається до Утрехта. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Молодий нападник перейде до нідерландського клубу на правах оренди — сторони вже досягли повної домовленості щодо трансферу.

Першу частину сезону Степанов провів у Нюрнберзі з Другої Бундесліги, однак 30 січня німецький клуб достроково припинив оренду гравця.

У складі Нюрнберга 18-річний українець зіграв 15 матчів, відзначився двома голами та однією результативною передачею.