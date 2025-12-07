Німеччина

Підсумки 13-го туру Бундесліги.

7 грудня в Німеччині завершився 13-й тур Бундесліги. Боруссія Дортмунд на власному полі впевнено здолала Гоффенгайм із рахунком 2:0.

Господарі оформили перевагу завдяки точним ударам Юліана Брандта та Ніко Шлоттербека, повністю контролюючи хід матчу.

Поразка стала для Гоффенгайма завершенням їхньої п'ятиматчевої безпрограшної серії. Дортмундці зберегли за собою третю позицію в турнірній таблиці з 28 очками, тоді як команда з Зінсгайма залишилася п'ятою, маючи 23 бали.

Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм 2:0

Голи: Брандт, 43, Шлоттербек, 60

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно, Антон, Шлоттербек — Коуту (Р'єрсон, 90), Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 90), Свенссон — Адеємі (Баєр, 80), Брандт (Чуквуемека, 80) — Гірассі (Сілва, 90)

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі, Бернардо — Премель (Тохумку, 73), Авдуллаху, Бюргер (Гложек, 80) — Асллані (Крамарич, 62) — Лемперле (Бебу, 73), Туре (Мерштедт, 80)

Попередження: Бернардо, Хайдарі