Німеччина

Французький захисник хоче отримати бонус за продовження контракту.

Дайо Упамекано може залишитися у мюнхенській Баварії, про це повідомляє Kicker.

Згідно з відомостями джерела, представники Упамекано передали керівництву Баварії всі свої вимоги. Стверджується, що футболіст хоче отримати бонус за продовження контракту. Він готовий продовжити кар'єру в Баварії, але лише на своїх умовах.

Тепер хід за клубом: або керівництво приймає вимоги Упамекано, або він безкоштовно піде в кінці сезону.

У поточному сезоні 27-річний Упамекано провів 20 матчів у всіх турнірах та відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що Баварія не веде переговорів щодо Грімальдо.