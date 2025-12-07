Німеччина

У продовженні 13 туру Бундесліги

Гамбург удома переміг Вердер (3:2).

Гості на останній хвилині основного часу першого тайму відкрили рахунок. Стаге з меж штрафного майданчика пробив у правий нижній кут — без шансів для воротаря.

Після перерви господарі відновили паритет. Локонга після метушні у карному майданчику першим опинився на м’ячі та сильним пострілом відправив його в сітку. На 75-й хвилині Гамбург уже був попереду. Вієйра виконав подачу на позначку одинадцятиметрового, а молодий хорват Вушкович забив, мабуть, гол туру — п’ятою поклав м’яч у нижній кут.

Раділи господарі недовго — вже на 78-й хвилині рахунок знову став рівним. Нджінма опинився сам перед воротами суперника та з розвороту пробив у нижній кут.

Останнє слово було за Гамбургом. Поульсен, який щойно вийшов на поле, після сольного проходу Мугайма ударом у нижній лівий кут приніс своїй команді дуже важливу перемогу.

Гамбург — Вердер 3:2

Голи: Самбі Локонга, 63, Вушкович, 75, Поульсен, 84 - Стаге, 45, Нжинмах, 78

Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Вушкович, Торунаріга — Джатта (Поульсен, 82), Самбі Локонга, Ремберг, Сумаоро (Мугейм, 59) — Домпе (Бальде, 90), Філіпп (Кенігсдорффер, 59), Вієйра (Гочолеішвілі, 82)

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Кулібалі, Фрідль — Лінен, Стаге — Пуертас (Боніфейс, 79), Шмід, Грюль (Мбангула, 87) — Топп (Нжинмах, 68)

Попередження: Вушкович — Стаге, Топп, Грюль, Фрідль