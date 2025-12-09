Німеччина

Але Боруссія Дортмунд готова зробити Ніко Шлоттербека одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек розраховує на можливий перехід в Реал або Баварію. Про це повідомляє Sky Sport.

У числі претендентів на підписання німецького футболіста також входить Барселона, проте головним пріоритетом для "синьо-гранатових" є придбання нападника.

Чинна угода Шлоттербека та "джмелів" розрахована до 30 червня 2027 року.

Тим часом дортмундці вже запропонували захиснику новий контракт до 2030 року з покращеними умовами. Завдяки цій угоді футболіст може стати одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.