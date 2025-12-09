Німеччина

Нападник прокоментував своє майбутнє у мюнхенському клубі.

Серж Гнабрі поділився коментарем щодо свого можливого продовження контракту з клубом.

"Ситуація дуже спокійна. Ми розмовляємо. Подивимося, що з цього вийде. Поки що все йде добре, всіх усе влаштовує", — наводить слова Гнабрі журналіст Флоріан Плеттенберг.

Якщо вірити джерелу, Баварія планує запропонувати 30-річному гравцю контракт до 2028 року, але зі зниженням заробітної плати. Чинна угода Гнабрі з клубом закінчується влітку 2026 року.

У поточному сезоні Гнабрі зіграв у 18 матчах у всіх турнірах, забив чотири м'ячі та оформив п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія не веде переговорів щодо Грімальдо.