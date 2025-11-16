Англія

FSG розглядає варіанти підсилення після рекордних витрат, проте Баварія не планує продавати вінгера.

Ліверпуль продовжує шукати потенційного наступника для Мохамеда Салаха, і одним із головних кандидатів, за даними TEAMtalk, залишається вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе.

Іспанські ЗМІ навіть повідомили, що англійський клуб готовий здійснити "трансферний прорив" у 2026 році та вже працює над фінансовою структурою угоди. Однак реальні шанси на перехід поки що мінімальні.

За інформацією джерела, який посилається на інсайдера Діна Джонса, трансфер Олісе виглядає малоймовірним. Фахівець зазначає, що Баварія не має жодного наміру продавати 23-річного француза, а сам футболіст чудово почувається в Мюнхені й не планує змінювати клуб.

Єдиний сценарій, який потенційно міг би зрушити ситуацію, — особисте бажання гравця залишити команду, проте наразі про таке не йдеться.

Попри це, інтерес Ліверпуля до Олісе є давнім, і в клубі продовжують моніторити ситуацію. Fenway Sports Group, яка влітку витратила близько 440 млн фунтів стерлінгів на перебудову складу Ліверпуля, може знову інвестувати у підсилення, якщо це буде необхідно для продовження стратегії оновлення команди.

Окрім Олісе, Ліверпуль розглядає й інші варіанти на трансферному ринку. Зокрема, у ЗМІ згадуються захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен та потенційні сценарії щодо Родріго (Реал Мадрид) і Марка Геї (Крістал Пелес), проте ці чутки поки що не мають підтвердження.