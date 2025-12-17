Німеччина

Англійський форвард назвав Джамала найкращим гравцем у складі мюнхенської Баварії.

Нещодавно стало відомо, що хавбек Баварії Джамал Мусіала повернувся до тренувань із мюнхенським клубом після тривалої паузи. Цю подію прокоментував його зірковий одноклубник Гаррі Кейн.

Нагадаємо, що Мусіала отримав важку травму влітку — перелом малогомілкової кістки та вивих щиколотки, через що не виходив на поле протягом пів року.

"Чудово, що він повернувся. Навіть до його першої травми наприкінці минулого сезону я часто думав, що він — найкращий гравець у нашій команді", — цитує слова нападника Sky Sports Germany.

Кейн також додав, що півзахиснику знадобиться певний час, аби набрати оптимальні кондиції після такого довгого перериву. Вже у неділю Баварія проведе поєдинок проти Гайденгайма в межах 15-го туру Бундесліги.