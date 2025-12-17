Німеччина

Бразильський центрбек залишає Фламенгу і підсилить оборону німецького клубу з 2026 року.

Вольфсбург офіційно оголосив про підписання центрального захисника Фламенгу Клейтона.

22-річний бразилець підписав із німецьким клубом довгостроковий контракт, який буде чинним до літа 2030 року. Угода набуде чинності 1 січня 2026 року, після чого футболіст приєднається до складу Вовків.

Welcome, Cleiton! 🇧🇷👋



Brazilian defender #Cleiton arrives at the club from@Flamengo and has signed a contract with the Wolves until June 30, 2030! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Y6wS2XweS8 — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) December 17, 2025

Клейтон є вихованцем академії Фламенгу та дебютував за першу команду клубу у 2022 році. У поточному році захисник провів 7 матчів за основний склад "червоно-чорних", не відзначившись результативними діями. Загалом на його рахунку 21 поєдинок у всіх турнірах за Фламенгу.

Разом із бразильським грандом Клейтон став чемпіоном Бразилії, виграв Кубок Лібертадорес, Суперкубок Бразилії та чемпіонат штату Ріо де Жанейро. Перехід до Вольфсбурга стане для нього першим досвідом виступів за межами Бразилії.

Наразі Вольфсбург посідає 13-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 15 очок. У наступному матчі команда Даніеля Бауера 20 грудня прийматиме Фрайбург.