Уругвайський нападник залишиться ключовим гравцем команди MLS після результативного сезону 2025 року.

Уругвайський нападник Луїс Суарес підписав нову угоду з клубом МЛС Інтер Маямі, яка діятиме до завершення сезону 2026 року.

Суарес виступає за Інтер Маямі з січня 2024 року. Загалом за клуб він провів 87 матчів, забив 42 голи і зробив 29 асистів. Його досвід і лідерські якості допомогли команді здобути трофеї МЛС і досягти успіхів на міжнародній арені.

Раніше уругваєць здобував численні титули з Барселоною, Ліверпулем, Аяксом, Атлетіко Мадрид та національною збірною, включаючи Ла Лігу, Прем’єр-лігу і Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно флоридський колектив підсилився ще однією зіркою. Стало відомо, що Інтер Маямі викупив Де Пауля в Атлетіко Мадрид.