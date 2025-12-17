Німеччина

РБ Лейпциг та Айнтрахт зацікавлені у підписанні захисника збірної України.

Основний захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Німеччини.

Як повідомляє британське видання TEAMtalk, інтерес до 26-річного українця виявляють РБ Лейпциг та Айнтрахт Франкфурт. Обидва клуби розглядають можливість підписання Миколенка на правах вільного агента влітку 2026 року, коли спливає його чинний контракт з Евертоном.

Зазначається, що мерсисайдський клуб зацікавлений у збереженні футболіста, адже Миколенко є стабільним гравцем основного складу. Втім, на даний момент домовленості щодо продовження угоди між сторонами немає. Починаючи з січня 2026 року, український захисник матиме право вести переговори з іншими клубами.

У поточному сезоні Миколенко провів 15 матчів за Евертон у всіх турнірах. Загалом на його рахунку 137 поєдинків, чотири голи та три результативні передачі у складі англійського клубу.