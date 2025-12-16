Німеччина

Макс Еберль прокоментував можливий повноцінний трансфер сенегальського нападника.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль висловився щодо майбутнього нападника Ніколаса Джексона, який виступає за мюнхенський клуб на правах оренди з лондонського Челсі.

За словами функціонера "червоних", керівництво ще не ухвалило остаточного рішення щодо повноцінного підписання 24-річного сенегальського футболіста.

"Підписання його на постійній основі чи ні? Поки що немає жодної тенденції", — цитує слова Макса Еберля видання BILD.

Раніше повідомлялося, що орендна угода Джексона передбачала обов’язковий викуп приблизно за 56 мільйонів фунтів у разі 40 виходів гравця у стартовому складі. Втім, ця умова, ймовірно, не буде виконана, зокрема через участь сенегальця в майбутньому Кубку африканських націй.

Якщо рішення про викуп буде прийнято, то Мюнхен, скоріш за все, домовлятиметься з Челсі про нижчі умови трансферу.

У поточному сезоні Ніколас Джексон провів за мюнхенців 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м’ячів та віддав 1 результативну передачу.