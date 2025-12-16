Макс Еберль прокоментував можливий повноцінний трансфер сенегальського нападника.
Ніколас Джексон, Getty Images
16 грудня 2025, 20:50
Спортивний директор Баварії Макс Еберль висловився щодо майбутнього нападника Ніколаса Джексона, який виступає за мюнхенський клуб на правах оренди з лондонського Челсі.
За словами функціонера "червоних", керівництво ще не ухвалило остаточного рішення щодо повноцінного підписання 24-річного сенегальського футболіста.
"Підписання його на постійній основі чи ні? Поки що немає жодної тенденції", — цитує слова Макса Еберля видання BILD.
Раніше повідомлялося, що орендна угода Джексона передбачала обов’язковий викуп приблизно за 56 мільйонів фунтів у разі 40 виходів гравця у стартовому складі. Втім, ця умова, ймовірно, не буде виконана, зокрема через участь сенегальця в майбутньому Кубку африканських націй.
Якщо рішення про викуп буде прийнято, то Мюнхен, скоріш за все, домовлятиметься з Челсі про нижчі умови трансферу.
У поточному сезоні Ніколас Джексон провів за мюнхенців 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м’ячів та віддав 1 результативну передачу.