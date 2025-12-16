Німеччина

Туринський клуб не виключає варіант із безплатним переходом півзахисника РБ Лейпциг.

Ювентус уважно стежить за розвитком контрактної ситуації центрального півзахисника РБ Лейпциг Ксавера Шлагера. Як повідомляють італійські ЗМІ, австрієць входить до списку потенційних підсилень середньої лінії туринців.

Чинна угода 28-річного футболіста з німецьким клубом розрахована до 30 червня 2026 року. У Ювентусі не виключають сценарію, за якого Шлагер не продовжить контракт і зможе приєднатися до б’янконері у статусі вільного агента.

Клуб із Турина поки не робив офіційних кроків, однак продовжує аналізувати ринок, готуючись до можливих змін у складі в найближчі трансферні вікна.

