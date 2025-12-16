Туринський клуб не виключає варіант із безплатним переходом півзахисника РБ Лейпциг.
Шлагер (ліворуч), getty images
16 грудня 2025, 09:44
Ювентус уважно стежить за розвитком контрактної ситуації центрального півзахисника РБ Лейпциг Ксавера Шлагера. Як повідомляють італійські ЗМІ, австрієць входить до списку потенційних підсилень середньої лінії туринців.
Чинна угода 28-річного футболіста з німецьким клубом розрахована до 30 червня 2026 року. У Ювентусі не виключають сценарію, за якого Шлагер не продовжить контракт і зможе приєднатися до б’янконері у статусі вільного агента.
Клуб із Турина поки не робив офіційних кроків, однак продовжує аналізувати ринок, готуючись до можливих змін у складі в найближчі трансферні вікна.
