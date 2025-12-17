Інше

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Міжконтинентального кубку ФІФА, у якому зіграють французький Парі Сен-Жермен та бразильський Фламенгу.

Французький Парі Сен-Жермен та бразильський Фламенгу розіграють Міжконтинентальний кубок ФІФА у Ер-Раяні.

Луїс Енріке, після перемоги над Мецем (3:2), використав із перших хвилин Маркіньйоса та Мендеша в обороні, тоді як Невеш гратиме в центрі поля, а Дуе та Кварацхелія розташуються в атаці. Ілля Забарний залишився на лаві для запасних.

ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Лі Кан Ін, Дуе, Кварацхелія.

Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Дембеле, Ернандес, Маюлю, Баркола, Ернандес, Нджанту, Мбає.

Фламенгу: Россі — Варела, Ортіс, Перейра, Алекс Сандро — Пульгар, Жоржиньо — Карраскаль, Де Арраскаета, Енріке — Плата.

Запасні: Діого Алвес, Айртон, Даніло, Емерсон, Сауль, де ла Крус, Еверттон Араужу, Луїс Араужу, Педру, Евертон, Ліно, Жунінью, Майкл.