Німеччина

Англійський нападник Баварії націлився на історичне досягнення поляка в Бундеслізі.

Гаррі Кейн, який вже встиг забити 18 голів у поточному чемпіонаті Німеччини, готовий замахнутися на рекорд Роберта Левандовські. Нагадаємо, що в сезоні 2020/21 польський форвард відзначився 41 забитим м'ячем у Бундеслізі.

"Рекорд Левандовські? Думаю, це можливо, особливо враховуючи те, як я розпочав цей сезон. Попереду ще довгий шлях. Мені потрібно підтримувати такий рівень ще чотири-п'ять місяців. У футболі найскладніше — бути стабільним протягом тривалого часу.

Цей рекорд — неймовірний, і побити його буде дуже важко, я це розумію. Але мені завжди подобається ставити перед собою такі амбітні цілі", — цитує Кейна німецький Sky.

Наразі Баварія впевнено лідирує в Бундеслізі, набравши 38 очок у 14 турах. В активі "ротен" 12 перемог та дві нічиї. Найближчий матч мюнхенці проведуть проти Гайденгайма вже цієї неділі.