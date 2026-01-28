Німеччина

23-річний форвард не продається і хоче залишитися в Бундеслізі.

Клуби англійської Прем’єр-ліги готові були заплатити 40–50 мільйонів євро за нападника Гоффенгайма Тіма Лемперле до завершення трансферного вікна.

Інтерес до 23-річного форварда також зберігає мадридський Атлетіко, однак жоден із варіантів наразі не має шансів на реалізацію.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво Гоффенгайма на чолі зі спортивним директором Андреасом Шикером не розглядає продаж Лемперле. Сам футболіст також налаштований залишитися в клубі щонайменше до кінця сезону.

Зазначається, що Лемперле хоче використати другу половину кампанії, аби привернути увагу головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна та допомогти Гоффенгайму поборотися за путівку до Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Бундесліги нападник є ключовим гравцем команди: на його рахунку шість голів і дві результативні передачі в 19 матчах, що робить його одним із відкриттів чемпіонату.