Німеччина

Форвард Шальке забив у дебютному матчі проти Кайзерслаутерна.

Новий форвард Шальке Едін Джеко встановив рекорд Другої Бундесліги, забивши гол у своєму дебютному матчі за клуб проти Кайзерслаутерна (2:2).

На момент матчу боснійському нападнику було 39 років, 10 місяців та 8 днів. Попередній рекорд належав Хельмуту Халлеру, який відзначився за Аугсбург у лютому 1979 року у віці на три місяці молодший за Джеко.

🚨🇧🇦 Edin Džeko (39) scored on his DEBUT for Schalke! It took him just 20 minutes after being substituted on. 🔵⚪️👏 pic.twitter.com/0SD5cBjeZU — EuroFoot (@eurofootcom) January 25, 2026

Джеко підписав контракт зі Шальке минулого тижня до літа 2026 року. Умови договору передбачають бонуси за високі показники результативності. Раніше цього сезону форвард виступав за Фіорентину, провівши 18 матчів та забивши два голи. У жовтні Едін Джеко також став найстаршим автором голу Ліги конференцій, забивши Рапіду (3:0).

Шальке лідирує у Другій Бундеслізі з 39 очками після 19 турів. Наступний матч клуб із Гельзенкірхена проведе 31 січня проти Бохума.