29-річний нападник залишив РБ Лейпциг у статусі найкращого бомбардира клубу.
Тімо Вернер, пресслужба ФК Сан-Хосе Ертквейс
29 січня 2026, 20:03
Німецький нападник Тімо Вернер офіційно завершив свої виступи за РБ Лейпциг і продовжить кар’єру в МЛС. 29-річний форвард підписав контракт із клубом Сан-Хосе Ертквейкс на правах вільного агента.
Як повідомляє американський клуб, угода з Вернером розрахована до червня 2028 року.
Тімо Вернер приєднався до РБ Лейпциг улітку 2016 року, перейшовши зі Штутгарта, і за кілька сезонів став одним із найрезультативніших нападників Європи. У складі "биків" німець тричі виступав у різні періоди, загалом провівши 216 офіційних матчів та забивши 113 голів, що робить його найкращим бомбардиром в історії клубу. Також на його рахунку 47 результативних передач.
У 2020 році Вернер перейшов до Челсі, з яким виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Через два роки форвард повернувся до Лейпцига, з яким здобув Кубок і Суперкубок Німеччини, а взимку 2024 року на правах оренди виступав за Тоттенгем, з яким виграв Лігу Європи у 2025 році.
Загалом за клуби Бундесліги та АПЛ Вернер забив 154 голи у 451 матчах. У складі збірної Німеччини нападник провів 57 поєдинків, у яких відзначився 24 голами, та брав участь у ЧС-2018, Євро-2020 і Лізі націй УЄФА. У 2017 році він став володарем Золотої бутси Кубка конфедерацій.
Офіційне прощання з уболівальниками РБ Лейпциг відбудеться 15 лютого 2026 року під час домашнього матчу проти Вольфсбурга. До переїзду в США Вернер продовжить тренуватися з німецьким клубом, а свій дебютний сезон у МЛС Сан-Хосе Ертквейкс розпочне 22 лютого матчем проти Спортінг Канзас-Сіті.