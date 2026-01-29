Німеччина

29-річний нападник залишив РБ Лейпциг у статусі найкращого бомбардира клубу.

Німецький нападник Тімо Вернер офіційно завершив свої виступи за РБ Лейпциг і продовжить кар’єру в МЛС. 29-річний форвард підписав контракт із клубом Сан-Хосе Ертквейкс на правах вільного агента.

Як повідомляє американський клуб, угода з Вернером розрахована до червня 2028 року.

𝙁𝙧𝙤𝙢 𝘽𝙪𝙣𝙙𝙚𝙨𝙡𝙞𝙜𝙖 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙖𝙮. 🎮



From Champions League nights to PayPal Park lights — @TimoWerner chose the Quakes. 🌍 ➡️📍 pic.twitter.com/1Ln8Z9o0aH — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 29, 2026

Тімо Вернер приєднався до РБ Лейпциг улітку 2016 року, перейшовши зі Штутгарта, і за кілька сезонів став одним із найрезультативніших нападників Європи. У складі "биків" німець тричі виступав у різні періоди, загалом провівши 216 офіційних матчів та забивши 113 голів, що робить його найкращим бомбардиром в історії клубу. Також на його рахунку 47 результативних передач.

У 2020 році Вернер перейшов до Челсі, з яким виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Через два роки форвард повернувся до Лейпцига, з яким здобув Кубок і Суперкубок Німеччини, а взимку 2024 року на правах оренди виступав за Тоттенгем, з яким виграв Лігу Європи у 2025 році.

Загалом за клуби Бундесліги та АПЛ Вернер забив 154 голи у 451 матчах. У складі збірної Німеччини нападник провів 57 поєдинків, у яких відзначився 24 голами, та брав участь у ЧС-2018, Євро-2020 і Лізі націй УЄФА. У 2017 році він став володарем Золотої бутси Кубка конфедерацій.

Офіційне прощання з уболівальниками РБ Лейпциг відбудеться 15 лютого 2026 року під час домашнього матчу проти Вольфсбурга. До переїзду в США Вернер продовжить тренуватися з німецьким клубом, а свій дебютний сезон у МЛС Сан-Хосе Ертквейкс розпочне 22 лютого матчем проти Спортінг Канзас-Сіті.