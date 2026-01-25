Німеччина

Кейн пояснив поразку Баварії від Аугсбурга.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував поразку своєї команди в 19-му турі Бундесліги від Аугсбурга (1:2).

"Перший тайм був непоганим. Думаю, ми заслуговували на лідерство, а також у нас були моменти, коли ми могли фактично вирішити хід гри", – зазначив Кейн.

Він додав: "Наш останній штрих був не зовсім чистим, останній пас був невдалим, а їхній воротар зробив кілька гарних сейвів. А за рахунку 1:0 гра завжди відкрита, незалежно від того, проти кого ви граєте; вас можуть покарати за це".

Про другий тайм Кейн сказав:



"Нам трохи бракувало енергії; ми не так плавно володіли м’ячем. Повага до наших суперників: вони чинили більше тиску та ускладнювали нам завдання".

Нападник також відзначив складний графік команди:



"Це був важкий період з багатьма іграми, але зрештою все відбувається швидко, і зараз ми зосереджені на Лізі чемпіонів".

Нагадаємо, що Баварія вела в рахунку після голу Хірокі Іто, проте пропустила два м’ячі наприкінці другого тайму. Поразка стала першою для Баварії у поточному сезоні в Бундеслізі.