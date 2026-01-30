Німеччина

Влітку німець стане вільним агентом.

Історія Леона Горецки в мюнхенській Баварії, яка тривала 8 років, офіційно добігає кінця. Стало відомо, що досвідчений хавбек покине клуб влітку 2026 року. Доля гравця могла вирішитися вже в це зимове трансферне вікно.

Керівництво мюнхенців було готове відпустити футболіста і навіть погодило потенційний перехід до мадридського Атлетіко. Проте останнє слово залишилося за Горецкою. Гравець ухвалив принципове рішення не змінювати клуб посеред сезону. Він має намір чесно відпрацювати свою угоду з німецьким грандом до останнього дня.

Влітку 2026 року термін дії контракту Леона з Баварією спливає. Сторони не будуть продовжувати співпрацю, тож півзахисник отримає статус вільного агента. Це дозволить йому самостійно обрати наступне місце роботи та приєднатися до нової команди безкоштовно.

Горецка виступав за Баварію протягом восьми сезонів, будучи важливою ланкою в півзахисті Рекордмайстра 292 гри, 47 голів та 48 асистів. Леон вигравш з клубом усі можливі трофеї. Бундеслігу 6 разів, Кубок Німеччини 2 рази, Суперкубок Німеччини 4 рази, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЕФА та Клубний чемпіонат світу по одному разу.