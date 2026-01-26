Німеччина

Центральний захисник повертається до Челсі за рішенням лондонського клубу.

Боруссія Дортмунд оголосила про дострокове припинення орендної угоди з центральним захисником Аароном Ансельміно.

20-річний аргентинець виступав за "джмелів" на правах оренди з Челсі, яка була розрахована до 30 червня. Однак лондонський клуб скористався відповідною опцією в контракті та ухвалив рішення перервати оренду раніше запланованого терміну.

"Дякуємо, Аароне, за час у Боруссії Дортмунд і бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі", — йдеться в заяві клубу.

У поточному сезоні Ансельміно провів 10 матчів у складі Боруссії Дортмунд у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.