Німеччина

Цьогорічний сезон футболіст завершить у складі французького клубу.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Реймса Абдулом Коне.

Угода з 20-річним французом розрахована до літа 2031 року.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, сума трансферу склала 17 млн ​​євро, а ще 4 млн євро прописані у якості бонусів.

Також наголошується, що Коне приєднатися до "биків" влітку цього року — таким чином футболіст завершить цей сезон у складі Реймсу, який посідає третє місце в Лізі 2.

Нинішнього сезону Коне провів 18 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Після 19 турів Лейпциг набрав 39 очок і посідає четверте місце у німецькій Бундеслізі.