Німеччина

Мюнхенці хочуть надовго залишити англійця в команді.

Мюнхенська Баварія розпочала прямі перемовини з нападником команди Гаррі Кейном щодо продовження трудової угоди. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу має намір продовжити контракт з англійським форвардом до 2028-го або 2029-го року.

«Так, ми вже ведемо переговори з Кейном про новий контракт», — заявив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Зазначається, що сам футболіст налаштований залишатися в Мюнхені та не розглядає інші варіанти продовження карʼєри.

Чинна трудова угода Кейна з «рекордмайстер» розрахована до 30 червня 2027-го року.