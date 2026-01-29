Німеччина

Колишній гравець Ліверпуля може змінити Діно Топпмеллера та очолити клуб Бундесліги вже найближчим часом.

Айнтрахт веде переговори з іспанським тренером Альбертом Рієрою щодо призначення на посаду головного наставника команди.

За інформацією Фабриціо Романо, сторони перебувають на фінальній стадії перемовин, а остаточна угода може бути досягнута в найближчі дні.

43-річний фахівець із липня 2024 року працює в словенському Целе, який цього сезону бореться за чемпіонство та перебуває серед лідерів національної першості. Його можливе запрошення має стати заміною для Діно Топпмеллера на тренерському містку франкфуртського клубу.

Раніше повідомлялось про інтерес з боку Айнтрахта до Миколенка.