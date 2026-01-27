Німеччина

Завершились перенесені матчі 16 туру чемпіонату Німеччини.

Перед початком гри, футболісти вшанували памʼять жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистськоготабору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей. Памʼятаємо…

Гоффенгайм у більшості втримав перемогу над Вердером (2:0)

Під завісу першого тайму, крайгаувці відкрили рахунок у грі. Прасс влучно завершив передачу від Крамарича. На початку другої 45-хвилинки, підопічні Ільцера залишились в меншості. Бюргер отримав пряму червону картку, підвівши свою команду.

Вдесятьох гості не збавили обертів, та подвоїли перевагу. На цей раз відзначився півзахисник Гріша Премель. Музиканти намагалися повернутися у гру та навіть відіграли один мʼяч. Але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У підсумку Гоффенгайм перемагає та повертається на третю сходинку турнірної таблиці маючи у своєму активі 39 пунктів. Вердер, продовжує балансувати між зоною перехідними матчами з 18 балами.

Вердер — Гоффенгайм 0:2

Голи: Прасс, 44, Премель, 54

Вердер: Бакхауз — Малатіні (Чович, 76), Лінен, Кулібалі — Сугавара, Стаге, Деман (Грюль, 59) — Шмід, Пуертас (Топп, 76) — Нжинмах (Мбангула, 59), Мілошевич

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі, Бернардо — Крамарич (Кабак, 59), Премель, Авдуллаху, Бюргер, Прасс (Акпогума, 90) — Лемперле (Мерштедт, 76)

Попередження: Мілошевич, Стаге — Бауманн, Бернардо

Вилучення: Бюргер, 51

РБ Лейпциг» втратив очки з аутсайдером чемпіонату (1:1)

Попри домінацію на футбольному полі, бики довгий час не могли відкрити рахунок. Лише у середині другого тайму юний талант Діоманде вивів свою команду вперед. Втім, втримати перевагу гості не змогли. У доданий час пірати заробили право на пробиття пенальті. Нападник Карс реалізував вирок.

За підсумками гри Лейпциг обходить Штутгарт та повертається у топ-4 з 36 очками. Санкт-Паулі обійшов Гайденгайм, і тепер підопічні Блессіна займають 17 сходинку, маючи 14 пунктів.

Санкт-Паулі — РБ Лейпциг 1:1

Голи: Карс, 90+3 (пен) - Діоманде, 66

Санкт-Паулі: Васіль — Андо, Валь, Метс — Пирка, Сендс (Александер Ірвін, 77), Сміт, Саліакас (Сессай, 88) — Фудзіта, Сінані (Перейра Лаже, 76) — Джонс (Карс, 67)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Бітшіабу, Раум — Шлагер, Зайвальд — Баумгартнер (Банзузі, 85) — Діоманде (Генріхс, 90), Кардосо (Гардер, 64), Нуса

Попередження: Баумгартнер