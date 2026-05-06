Бразильський захисник отримав нову довгострокову угоду попри травми.

Баєр Леверкузен офіційно оголосив про продовження контракту з правим захисником Артуром до літа 2031 року. Про це повідомила пресслужба "фармацевтів".

У клубі підкреслюють, що нова угода є підтвердженням довіри до 23-річного бразильця, незважаючи на низку травм, які суттєво вплинули на його розвиток у Німеччині.

Раніше Артур навіть розглядався як кандидат на продаж улітку 2025 року, однак зараз у Баєрі бачать у ньому важливу частину майбутнього проєкту.

У поточному сезоні футболіст провів 18 матчів у Бундеслізі, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами. Водночас його виступи неодноразово переривалися через проблеми зі здоров’ям, зокрема серйозну травму стегна та пошкодження синдесмозу.