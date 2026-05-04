40-річний форвард може залишитися в клубі після повернення команди до Бундесліги.

Шальке має намір зберегти у складі досвідченого нападника Едіна Джеко та вже працює над продовженням контракту з боснійцем. Клуб розраховує пролонгувати угоду до літа 2027 року.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, остаточне рішення щодо свого майбутнього 40-річний футболіст ухвалить найближчими тижнями, ймовірно під час чемпіонату світу. Чинний контракт гравця діє до 30 червня 2026 року.

Шальке достроково забезпечив собі місце у топ-2 за підсумками сезону та здобув пряму путівку до Бундесліги на кампанію 2026/27, що може стати додатковим аргументом для продовження співпраці.

У поточному сезоні Джеко провів 9 матчів за німецький клуб, у яких забив 6 голів і віддав 3 результативні передачі.