Німеччина

Бенжамен Павар може повернутись до Бундесліги.

Колишній ключовий гравець мюнхенської Баварії Бенжамен Павар опинився на роздоріжжі. Після бурхливого періоду в міланському Інтері та несподіваної оренди до Марселя майбутнє 30-річного француза виглядає як ніколи невизначеним. Проте цією ситуацією готова скористатися дортмундська Боруссія, яка розглядає можливість підписання досвідченого захисника.

Минулого літа перехід Павара з Інтера, який боровся за титули, до кризового Марселя багатьох здивував. Сам гравець пояснював це бажанням стати частиною амбітного проєкту спортивного директора Медхі Бенатії, повернутися на батьківщину та відчути неповторну атмосферу Велодрому.

Старт сезону під керівництвом Роберто Де Дзербі видався неймовірним: команда грала в яскравий футбол, лідирувала в Лізі 1 і навіть здобула перемогу над ПСЖ (1:0). Однак успіх виявився швидкоплинним. Через дев'ять місяців Марсель опустився на шосте місце, Де Дзербі покинув клуб, Бенатія подав у відставку, а команда стикається з жорсткими протестами фанатів.

Сам Павар провів 36 матчів (1 гол, 3 асисти), але не зміг забезпечити надійність в обороні, чергуючи яскраві виступи з відвертими провалами. Зважаючи на те, що Марсель навряд чи проб'ється до єврокубків, клуб не планує активувати опцію викупу гравця за 15 мільйонів євро.

Незважаючи на контракт із міланським Інтером до 2028 року, у Павара немає майбутнього в Італії. Його раптовий відхід минулого літа залишив неприємний осад, і керівництво нерадзуррі не планує давати французу другий шанс.

Свого часу схожа ситуація сталася і в Баварії. Попри те, що в Мюнхені Павара вважали деальним гравцем складу завдяки його універсальності, захисник наполягав на грі виключно в центрі оборони. Відмова керівництва баварців задовольнити цю вимогу стала головною причиною його переїзду до Мілана, де він отримав бажану роль у схемі з трьома центральними захисниками.

У свої 30 років Бенжамен Павар залишається захисником найвищого рівня, а відсутність перспектив в Інтері та Марселі означає, що його трансферна вартість буде цілком помірною. Це робить його ідеальною ціллю для дортмундської Боруссії.

Чорно-жовті уважно стежать за ситуацією. Враховуючи очікуваний відхід Нікласа Зюле та ймовірний трансфер Ніко Шлоттербека після Чемпіонату світу, Дортмунд гостро потребує якісного підсилення центру оборони.

На відміну від Баварії кількома роками раніше, Боруссія може запропонувати Павару саме ті ігрові умови, яких він прагне. Головний тренер джмелів Ніко Ковач використовує схему 3-5-2, що ідеально підходить для француза, дозволяючи йому грати на улюбленій позиції та стати новим лідером захисту Дортмунда — за умови, що сторони зможуть домовитися щодо заробітної плати.