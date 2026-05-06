Головний тренер дортмундців назвав розмови про напружені стосунки з Карімом Адеємі чистою вигадкою та публічно захистив свого нападника на тлі шквалу критики.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач поклав край спекуляціям щодо ймовірного конфлікту з нападником команди Карімом Адеємі. Хорватський фахівець рішуче спростував чутки про особисту напруженість між ними, виступивши на захист німця.

В інтерв'ю для подкасту Phrasenmäher від видання Bild, Ковач розставив усі крапки над і у стосунках зі своїм підопічним.

"Я розмовляю з усіма своїми гравцями, але з моменту мого приходу найбільше часу я приділив саме спілкуванню з Карімом. Я дійсно захоплююся ним; він унікальний персонаж, чудовий хлопець і порядна людина", — заявив наставник джмелів.

Всупереч деяким повідомленням у ЗМІ, Ковач вважає, що проблема футболіста полягає зовсім не в поганому характері.

"На мій погляд, Адеємі іноді буває навіть занадто "хорошим хлопцем". Він зовсім не поганий, і я твердо вірю, що він може стати по-справжньому великим футболістом, якщо зробить певні корективи. Але для цього йому потрібно трохи більше довіряти мені", — додав тренер.

Цього сезону Адеємі неодноразово стикався з жорсткою критикою громадськості. Його форма у футболці Боруссії була досить нестабільною, а поведінка поза полем (зокрема, історія із замовленням Mystery Box або втрата контролю над емоціями в матчі проти Менхенгладбаха) привернула додаткову негативну увагу преси.

Саме на цьому тлі виникли чутки про натягнуті стосунки з тренером, що нібито спонукало Адеємі задуматися про відхід з клубу в найближче трансферне вікно. Поточна угода Каріма Адеємі з Боруссією розрахована до літа 2027 року, проте його майбутнє на Зігналь Ідуна Парк залишається туманним.

Кілька тижнів тому, коментуючи можливе продовження контракту, Ковач зазначив:

"Я не можу нічого коментувати, оскільки не знаю, на якій стадії перебувають переговори. Усе, що я скажу, буде чистою спекуляцією. Але це не означає, що я маю погані передчуття щодо цього. У нас ще є час".

Водночас, за інформацією Sport Bild, переговори між гравцем та клубом наразі поставлені на паузу. Повідомляється, що під час телефонних розмов між спортивним директором Боруссії Оле Буком (який узгоджував позицію з Ларсом Рікеном) та агентом Адеємі Жорже Мендешем виникли певні розбіжності. Чи залишиться талановитий вінгер у Дортмунді після літнього міжсезоння — покаже час.