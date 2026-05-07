Німеччина

Дограє сезон, після чого вирішив зупинитись.

Дортмундська Боруссія на своїх офіційних ресурсах опублікувала звернення німецького центрального захисника Нікласа Зюле до вболівальників, у якому 30-річний виконавець повідомив про завершення професійних виступів наприкінці поточного сезону.

"Я хочу оголосити, що завершую кар'єру цього літа.

Те, що я відчув, коли наш лікар провів тест для виявлення можливого розриву хрестоподібних зв'язок у роздягальні в матчі проти Гоффенгайма, подивився на фізіотерапевта і похитав головою, а фізіотерапевт також зробив те саме… Після цього я пішов у душ і плакав десять хвилин.

У той момент я справді подумав: "Це все". Коли наступного дня я пішов на МРТ і отримав гарну новину, що це все ж таки не був розрив, я з абсолютною впевненістю знав, що все скінчено. Я не міг уявити нічого гіршого, аніж із нетерпінням чекати часу після цього — бути незалежним, їздити у відпустку, проводити час зі своїми дітьми — а потім мати справу з третім розривом зв’язки за кар’єру.

Те, що я пережив у свій перший рік у клубі, коли ми мало не стали чемпіонами — вечір у готелі, прогулянка до стадіону, те, що я відчув тоді, я відчував лише одного разу перед своїм першим професійним матчем — нервозність, хвилювання. Це був один із найнапруженіших моментів, які я коли-небудь мав перед грою з Майнцем. Не знаю, чи колись у житті я відчуватиму це знову з таким самим сплеском адреналіну.

Озираючись на мої чотири роки в Дортмунді, було багато приємних моментів. Жартування в роздягальні, стадіон — ми зараз говоримо про 80 ​​000 людей на кожному матчі. Мене завжди тепло вітали вболівальники. Я дуже сумуватиму за цим часом. Як комфортно я тут почувався.

У перший же день я зрозумів, які люди в Дортмунді: відкриті, теплі та чесні. Я відчув неймовірний зв'язок з ними. Мої діти ходять тут до дитячого садка. Нам буде дуже залишати це місто", — заявив німецький виконавець.

На рахунку Зюле 12 матчів (629 хвилин) та один асист у поточному сезоні, та загалом 299 ігор, 16 голів та 12 гольових передач у Бундеслізі за Боруссію Дортмунд, мюнхенську Баварію та Гоффенгайм.

У складі національної збірної Ніклас провів 49 ігор, забив один гол.