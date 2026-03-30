Німеччина

Представник Баварії прокоментував виступи форварда клубу.

У останньому інтерв’ю член наглядової ради мюнхенської Баварії Улі Генессі поділився власною оцінкою якості трансферу англійського нападника Гаррі Кейна до "Рекордмайстера" з лондонського Тоттенгема за 100 млн євро влітку 2023 року та порівняв його з актуальним ринком.

"Це був певний ризик. Витратити на гравця близько 100 мільйонів євро у 2023 році — це дуже багато.

Але Кейн неймовірно добре грає за нас від моменту переходу.

І якщо вже врахувати співвідношення ціни та якості, то я б сказав, що він коштував би й 150 мільйонів євро.

Але потім ви бачите, що Александер Ісак коштував Ліверпулю ці самі 150 мільйонів євро. І якщо вже так, то Гаррі має коштувати всі 250 мільйонів євро", — заявив німецький функціонер.

На рахунку Кейна в цьому сезоні 48 голів та п’ять асистів у 40 матчах.