Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд прокоментував майбутнє досвідченого голкіпера Мануеля Ноєра. Раніше з'явилася інформація, що 40-річний воротар вирішив не закінчувати професійні виступи після завершення поточної кампанії.

"Звичайно, ми спілкуємося з агентами Ноєра. Сезон майже добіг кінця, тому ми ведемо переговори. Вони проходять добре, проте ми ще не дійшли до того моменту, коли можемо зробити офіційне оголошення", — цитує Фройнда Bayern & Germany.

У сезоні-2025/26 Мануель Ноєр залишається першим номером мюнхенців, провівши 35 матчів у всіх турнірах. У цих іграх він пропустив 38 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими". Чинна трудова угода легендарного голкіпера з Баварією закінчується наприкінці червня.

