Німецький клуб раніше відхилив пропозицію в 40 млн євро і зберіг ключового захисника.

Центральний захисник Баєра Леверкузен Едмонд Тапсоба погодив нову угоду з клубом і продовжить виступи за німецький гранд. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, новий контракт передбачає суттєве підвищення зарплати, що зробить 27-річного футболіста одним із найбільш високооплачуваних захисників команди. У клубі розглядають його як важливу частину довгострокового проєкту.

Також повідомляється, що Баєр нещодавно відхилив пропозицію в розмірі 40 мільйонів євро від неназваного клубу з англійської Прем’єр-ліги. Це підкреслює намір леверкузенців зберегти свій кістяк попри інтерес з боку представників топчемпіонатів.

У цьому сезоні Тапсоба провів за "фармацевтів" 41 матч, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти. Його поточний контракт спливає влітку 2028 року.