Форвард, що належить Вест Гему, розглядається як ключова фігура для підсилення атаки.

Вольфсбург визначив нападника Вест Гем Нікласа Фюллькруга, який виступає на правах оренди за Мілан, як пріоритетну трансферну ціль на літнє міжсезоння. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб уже провів прямі переговори з 33-річним форвардом, однак остаточного рішення щодо можливого переходу наразі не ухвалено. У Вольфсбурзі бачать у Фюллькругу лідера, здатного посилити команду, за умови збереження прописки в Бундеслізі.

Повідомляється, що Вест Гем готовий відпустити гравця за відносно невелику суму вже цього літа. Інтерес до нападника також проявляють клуби з МЛС, Італії та Іспанії, а серед можливих варіантів називається і повернення до Вердера.

З моменту переходу до Мілана на правах оренди взимку цього року Ніклас Фюллькруг провів 17 матчів (564 хвилин), в яких він забив один гол.