Клуб задоволений роботою тренера та не хоче ризикувати ситуацією з контрактом.

РБ Лейпциг має намір зберегти Оле Вернера на посаді головного тренера та розглядає можливість продовження контракту після завершення сезону. Про це повідомляє Sky Sport DE.

Наразі 37-річний фахівець має чинну угоду до 2027 року, однак у клубі прагнуть уникнути сценарію, за якого тренер увійде в останній рік контракту без визначеності щодо майбутнього. Саме тому сторони планують провести переговори найближчим часом, де одним із ключових питань стане новий контракт.

У РБ Лейпциг задоволені роботою Вернера в його дебютному сезоні. Його структурований і сучасний стиль гри добре відповідає філософії клубу, що стало одним із факторів бажання продовжити співпрацю.

Попри нещодавні чутки про можливий відхід тренера вже влітку 2026 року, наразі немає жодних конкретних ознак такого розвитку подій. Навпаки, обидві сторони налаштовані на подальшу співпрацю та відкриті до нового етапу партнерства.