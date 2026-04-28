Клуб планує зберегти основного воротаря попри інтерес із Серії А.

Шальке 04 планує продовжити контракт із воротарем Лорісом Каріусом. За інформацією, “кобальтові” мають намір підписати нову угоду з 32-річним голкіпером, попри інтерес до нього з боку неназваних клубів із Серії А.

🚨🆕 Schalke 04 want to extend Loris Karius’ contract, currently running until 2027, by one or two years. Initial talks have taken place. #S04



An extension is possible with adjusted terms. Karius has been one of the key factors behind the club’s expected promotion to the… pic.twitter.com/2QXG2fytoC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 28, 2026

У поточному сезоні Лоріс Каріус провів 29 матчів, у яких 11 разів залишав ворота “сухими” та загалом пропустив 28 м’ячів.

Наразі Шальке 04 очолює турнірну таблицю 2. Бундесліги. У наступному турі команда 2 травня зіграє проти Фортуни Дюссельдорф.