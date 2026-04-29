Німецький Баєр офіційно оголосив про продовження контракту з центральним захисником Едмондом Тапсоба. 27-річний гравець збірної Буркіна-Фасо підписав нову довгострокову угоду, яка діятиме до 30 червня 2031 року.

Едмонд Тапсоба виступає за Баєр з 2020 року, перейшовши з португальської Віторії. За цей час він провів 267 матчів, у яких відзначився 13 голами. Разом із клубом захисник здобув чемпіонство Німеччини, Кубок та Суперкубок країни.

Після підписання нового контракту Тапсоба прокоментував своє рішення, зазначивши, що клуб став для нього місцем, де він здобув найважливіші трофеї у кар’єрі.

У поточному сезоні Баєр займає 6-те місце у Бундеслізі, маючи 55 очок та продовжуючи боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів.