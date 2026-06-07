Матчі заплановано на 21-24 серпня.
dfb.de
07 червня 2026, 19:15
Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка Німеччини для сезону-2026/27.
Чинний володар трофею мюнхенська Баварія зустрінеться з Оснабрюком, а фіналіст турніру минулого сезону Штутгарт зіграє проти Ганзи.
Кубок Німеччини. Перший раунд
Айнтрахт Брауншвейг — Уніон Берлін
Енергі — Аугсбург
Оснабрюк — Баварія
Гройтер Фюрт — Бохум
Фортуна Дюссельдорф — Фрайбург
Веєн — Баєр
Дуйсбург — Ельферсберг
Ферль — Гамбург
Ганза Росток — Штутгарт
Вюрцбургер Кікерс — Кельн
Рот-Вайсс Ессен — Санкт-Паулі
Зонненгоф-Гроссаспах — Армінія
Пройссен — Карлсруе
Саарбрюккен — Герта
Вікторія Кельн — Нюрнберг
Вальдгоф — Кайзерслаутерн
Ерцгебірге — Гоффенгайм
Айнтрахт Трір — РБ Лейпциг
Галлешер — Шальке
Фенікс Любек — Падерборн
Єддело — Гайденгайм
Карл Цейсс — Дармштадт
Мюнхен-1860 — Гольштайн
Вестфалiя Рюнерн — Динамо Дрезден
Альтглініке — Вольфсбург
Санкт-Тоніс — Айнтрахт Франкфурт
Аймсбюттель — Боруссія Дортмунд
Шотт — Боруссія Менхенгладбах
Крішов — Майнц
Ганза Люнебург — Вердер
Гемелінген — Ганновер
Балінгер — Магдебург
Матчі стартового раунду Кубка Німеччини відбудуться 21-24 серпня.
Також зазначається, що Баварія та дортмундська Боруссія проведуть свої поєдинки 1 або 2 вересня через розіграш Суперкубку Німеччини.