Німеччина

Українець продовжить кар'єру у Німеччині.

Захисник Шахтаря Юхим Конопля приєднався до менхенгладбахської Боруссії, повідомляє пресслужба донеччан.

Сума переходу не розголошується. Контракт підписано до 30 червня 2029 року.

У поточному сезоні захисник провів за "гірників" 27 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Інтерес до українця проявляла італійська Рома, однак гравець обрав варіант із переїздом до Бундесліги.

Конопля є вихованцем структури донецького Шахтаря та виступав за першу команду впродовж усієї професійної кар'єри, за винятком періоду з 2019 до 2021 року, коли грав на правах оренди за чернігівську Десну.