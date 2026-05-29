Українець продовжить кар'єру у Німеччині.
Юхим Конопля, getty images
29 травня 2026, 11:01
Захисник Шахтаря Юхим Конопля приєднався до менхенгладбахської Боруссії, повідомляє пресслужба донеччан.
Сума переходу не розголошується. Контракт підписано до 30 червня 2029 року.
У поточному сезоні захисник провів за "гірників" 27 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.
Інтерес до українця проявляла італійська Рома, однак гравець обрав варіант із переїздом до Бундесліги.
Конопля є вихованцем структури донецького Шахтаря та виступав за першу команду впродовж усієї професійної кар'єри, за винятком періоду з 2019 до 2021 року, коли грав на правах оренди за чернігівську Десну.