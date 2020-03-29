Италия

Легендарный Джанфранко Дзола вспомнил прошлое и поделился своим взглядом на настоящее.

Джанфранко Дзола оценил ситуацию, которой оказался мировой футбол из-за пандемии коронавируса и вспомнил времена своей молодости.

"Сейчас мы переживаем сложнейший период, весь масштаб которого очень трудно реально оценить, – цитирует экс-форварда сборной Италии Calciomercato. – Пандемия COVID-19 уносит человеческие жизни и наносит огромный экономический ущерб. И я с огромным уважением отношусь к тем, кто по мере сил старается противостоять этому. Например, решение Ювентуса — очень ответственный жест".

На просьбу оценить силы нынешней АПЛ и Серии А, Дзола, не понаслышке знакомый с итальянским и английским футболом, сказал: "Сейчас Премьер-лига, без сомнений, лучшая в мире. Здесь крутятся самые большие деньги, собраны лучшие футболисты. Италия же доминировала в 90-х, возможно, в начале 2000-х".

Вспомнил 53-летний Джанфранко и героев своего времени: "Самым лучшим партнером, с которым я когда-либо играл, был Диего Марадона в Наполи. Самым же сильным соперником — Роналдо. Кстати, именно Феномено я считаю лучшим нападающим в истории".

За карьеру игрока Дзола выступал на серьезном уровне в Наполи, Парме, Челси и Кальяри. В качестве тренера поработал в Вест Хэме, юношеской сборной Италии (U-16), Уотфорде, Кальяри, Аль-Араби, Бирмингеме и ассистентом Маурицио Сарри в Челси.

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